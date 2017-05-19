Жители Краснодара возмущены столбами посередине тротуара

Жители Краснодара жалуются на изменения в архитектуре. В городе посередине тротуара установили столбы.

Возмутившие жителей изменения произошли еще в феврале. На тротуаре по улице Кореновской установили столбы, которые преграждают путь. Люди теряют терпение с каждым днем, обходя помеху по центру дорожки для пешеходов.

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, рассказывающее о том, как удобно ходить по такому тротуару, обходя препятствия. Пользователи возмущены тем, что если для идущего человека не составит труда обойти помеху, то для матерей с колясками и людей с ограниченными способностями это может представлять трудности. Расстояние между столбами и краями тротуара не позволит его объехать: с одной стороны мешают магазины, с другой – парковка.

В комментариях данный случай назвали «столбами перфекциониста» - за их расположение ровно в центре. А так же разгорелись споры на тему того, пройдет ли коляска или нет в таких условиях, но в одном все согласны однозначно – такое положение дел ненормально.