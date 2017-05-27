В Великобритании учитель вербовал детей для терактов в Лондоне

2 марта в Великобритании осудили учителя-исламиста Умара Хака, вербовавшего детей для организации терактов в Лондоне. Об этом пишет агентство Reuters.

Британские правоохранители установили, что 25-летний учитель проводил занятия в частной исламской школе и медресе в восточной части столицы. Во время своих уроков мужчина пытался склонить к радикальной позиции более сотни учеников от 11 до 14 лет. Как рассказали шестеро учащихся, учитель демонстрировал им видеоматериалы с обезглавливаниями, а также заставлял имитировать атаки на лондонские заведения и полицейских.

В прокуратуре отметили, что Умар Хак планировал использовать детскую армию для серии терактов на территории Лондона. Объектами должны были стать Биг Бен, банки, телерадиостанции и больше торговые центры. По информации экспертов, преподаватель поддерживает идеи организации "Исламское государство*".

Суд Олд-Бейли подтвердил вину Умара Хака, а также его соучастников Абутахера Мамуна 19 лет и Мухаммеда Абида 27 лет. О мерах наказания для вербовщика не сообщается.