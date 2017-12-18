В Петербурге учительница заклеивала рты школьников скотчем

В Петербурге прокуратура Выборгского района установила, что в одной из школ учительница младших классов заклеивала рты школьников скотчем. Преподаватель, решившая таким образом пресечь разговоры на своем уроке, уволилась из школы.

Как стало известно, в начале февраля СМИ распространили информацию о том, что в одной из школ Петербурга учительница предпринимает крайне недопустимые меры по воспитанию учеников младших классов. Сообщалось, что два ученика на уроке, по мнению учителя, «сильно болтали».

Преподаватель решила пресечь нарушение дисциплины и заклеила рты «болтающих» учеников скотчем. Прокуратура обратила внимание на данный инцидент и инициировала проверки, которые подтвердили данные из изданий.

Оказалось, что учительница действительно применила липкую ленту в качестве меры пресечения «болтовни» на своем уроке. От воспитательных методов преподавателя пострадали два ученика, что установили при опросе школьников и родителей пострадавших. Учительница, как оказалось, сразу же после случая, получившего огласку, уволилась из данного учебного заведения. Однако, прокуратура вынесла директору школы предупреждение, в котором сообщалось о нарушении и требования устранить причины сложившейся ситуации. Также стоит вопрос о привлечении учительницы к ответственности.