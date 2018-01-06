В Иркутской области мужчина забил до смерти товарища из-за того, что его назвали геем

В Иркутской области мужчина до смерти забил своего товарища из-за того, что он назвал его геем. Отмечается, что инцидент произошел в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района.

Как стало известно, в сентябре 2017 года 26-летний парень вместе со своим 34-летним товарищем распивал спиртные напитки. В какой-то момент изрядно напившись они поругались и старший мужчина назвал более молодого геем из-за того, что он не служил в армии. Это обидело молодого человека и он забил его до смерти. После этого, он вскрыл полы в бане и сбросил туда труп товарища и скрылся с места преступления.

Через некоторое время правоохранителям удалось найти тело погибшего мужчину и смогли задержать подозреваемого в убийстве. Суд вынес решение отправить обвиняемого в тюрьму на 8 лет с отбыванием срока в колонии особого режима.