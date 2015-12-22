В Симферополе кабина падающего лифта насмерть придавила мать с младенцем

В Симферополе кабина лифта в многоквартирном доме при падении насмерть раздавила женщину и шестимесячного ребенка. Отмечается, что изначально лифт застрял между третьим и четвертым этажами, а когда женщине стали помогать выбраться, кабина рухнула вниз.

В Симферополе случилось страшное происшествие. В многоэтажном доме на улице Балаклавской насмерть придавило падающей кабиной лифта женщину и ее шестимесячного сына. По словам очевидцев произошедшего, женщина вошла в лифт с ребенком на руках и в какой-то момент он застрял между третьим и четвертым этажами.

Сразу несколько мужчин попытались открыть двери лифта ломом, чтобы помочь женщине выбраться, и им это практически удалось. В тот момент, когда женщина начала выходить, все происходящее напомнило фильм ужасов "Пункт назначения". Кабина резко сорвалась и придавила сначала младенца, а потом и женщину.

Отец семейства до сих пор не может поверить в произошедшее, он пребывает в шоковом состоянии.

По факту произошедшего начата проверка, Следственный комитет проверит компанию, которая должна была заниматься ремонтными работами данного лифта.