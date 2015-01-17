Полиция США арестовала отца и его 19-летнюю дочку за секс на заднем дворе дома

Полиция США арестовала 39-летнего отца и его 19-летнюю дочку за то, что те занимались сексом на заднем дворе дома, в котором жили. Инцидент произошел в штате Флорида, его подробности передает агентство The Sun.

Согласно информации, которую передает источник, в США за незаконный секс арестована пара, не состоящая в браке. Дело в том, что инцидент произошел между отцом и его 19-летней дочерью. Правоохранительные органы узнали об этом, потому что им позвонил другой житель Флориды. Он, вероятно, был знаком с обвиняемыми и увидел, как они вступили в половые отношения. После этого он позвонил в полицию, чтобы сообщить о произошедшем.

Когда правоохранители приехали, то застали пару, образно говоря, с поличным. Взрослый мужчина продолжал заниматься сексом со своей дочерью. Из-за этого их задержали и отвезли в полицейский участок. Отец признал вину, однако добавил, что это произошло в первый раз и обещал, что такого больше не повторится. Его обложили штрафом в размере пяти тысяч долларов, еще тысячу долларов придется заплатить девушке.