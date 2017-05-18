В Москве на станции Покровская нашли коробку с надписью "граната"

Сотрудники полиции обнаружили на ж/д станции Покровская в Москве подозрительную коробку с надписью "граната". В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка.

Как стало известно, в пятницу, 2 марта, на станции Покровская в Москве полиция наткнулась на коробку, вызывающую подозрения. На ней сверху неизвестные написали "граната" и оставили в людном месте. На место происшествия выехали саперы и кинологи с собаками, чтобы проверить содержимое коробки.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента, а также устанавливаются личности тех, кто мог оставить коробку.