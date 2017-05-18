В США «грубый» секс в машине закончился смертью 19-летней девушки

В США 22-летний парень подозревается в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки, сам он заявил, что со своей возлюбленной он занимался «грубым сексом». Якобы, он и чирлидерша занялись сексом, потом та, обнаженная, заснула прямо на сидении авто.

Как сообщается, 19-летняя девушка и 22-летний парень начали встречались 1 месяц, хотя знакомы были 8 лет. Вместе они посетили фестиваль Mala Luna, который проходил в Сан-Диего. Там они употребляли алкоголь и наркотические средства.

После, пара поссорилась, они сели в машину парня, где девушка, якобы, согласилась уехать с возлюбленным в Хьюстон. Когда примирение состоялось, они остановились у одной из заправок. Там, по «обоюдному согласию», они занялись «грубым сексом», от которых на теле девушки остались синяки и следы насилия.

Парень утверждает, что девушка не была против секса и после окончания полового акта она не стала одеваться и уснула на сидении его машины. Спустя какое-то время он заметил, что его избранница не дышит и отвез ее в больницу.

Полиция провела обыск авто парня, в нем нашли немного вещей девушки. Правоохранители предполагают, что чирлидерша не могла собираться ехать в Хьюстон, так как при ней не было достаточного количества личных вещей. Помимо этого, эксперты установили, что на теле девушки находятся травмы, которые не могли быть нанесены во время, пусть даже и «грубого», секса.