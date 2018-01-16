В США родители четыре года держали детей в коробке на мусорной свалке

В США родители, 51-летняя женщина и 73-летний мужчина, четыре года держали детей на мусорной свалке. Полиция Калифорнии установила, что они несовершеннолетние жили в коробке из фанеры. Позже события осветили местные СМИ.

Как сообщает источник, инцидент зафиксирован в штате Калифорния. Семейная пара выбрала себе в жилище заброшенный трейлер в национальном парке Джошуа-Три, который находится на юго-востоке штата. Они жили в нем, а детей 11-ти, 13-ти и 14-ти лет держали в достаточно просторной коробке. Антицивилизованные условия, которые там царили, привели к тому, что место превратилось в мусорную свалку. Неизвестно, каким образом, однако правоохранителям удалось найти его.

За такое обращение с детьми пожилых родителей задержали, а несовершеннолетних забрали органы опеки. Теперь полиция тщательно исследует место, где они жили. Источник ведомства сообщает, что коробка, в которой на мусорной свалке держали детей, довольно просторна, однако была дико захламлена.