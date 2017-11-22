Под Томском воспитательница избила мальчика с ДЦП из-за слез и жалоб

В Тунгусовском доме-интернате под Томском воспитательница жестоко избила мальчика, страдающего ДЦП. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, а на допросе женщина заявила, что часто била ребенка, так как он ее раздражал.

Как стало известно, в доме-интернате под Томском произошло жестокое избиение мальчика, страдающего ДЦП. Побои ребенку наносила воспитательница, которая трудилась в интернате более двух лет. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как женщина заносит ребенка в комнату, с силой бросает на диван и начинает бить руками по голове и телу. После этого она хватает ребенка и со всей свои силы швыряет в кровать так, что у ребенка остались следы.

Данные кадры попали к руководству интерната, после чего данная воспитательница была отстранена от занимаемой должности и сразу же передана правоохранителям. Во время допроса женщина призналась, что неоднократно избивала мальчика с ДЦП, так как он раздражал ее своими постоянными криками, слезами и жалобами.

В настоящий момент обвиняемая задержана, расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

Стоит отметить, что пострадавшему от воспитательницы мальчику исполнилось 15 лет, хотя из-за болезни он выглядит гораздо младше.