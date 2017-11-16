В Омске мать решила успокоить 4-летнего сына и бросила в него нож

В Омске мать решила успокоить своего сына и бросила в 4-летнего мальчика нож. Обвиняемая оправдалась тем, что мальчик обижал свою 9-месячную сестру.

Как стало известно, 29-летняя гражданка Узбекистана, которая проживает в Омске с двумя детьми, решила нестандартным способом заставить своего сына ее слушаться. Она рассказала, что готовила поесть и нарезала фрукты, когда ее 4-летний сын начал баловаться. Он то и дело подбегал к своей 9-месячной сестре и хлопал ее ладонью по голове.

Женщина сделала ему несколько замечаний, однако он не прекращал и не слушал мать. Тогда она не сдержалась и бросила нож в сына, который прилетел мальчику прямо в живот. Обвиняемая заявляет, что не планировала кидать в сына нож, думала, что он просто пролетит рядом.

В настоящий момент она задержана, суд будет принимать решение о наказании матери, применившей насилие по отношению к собственному ребенку.