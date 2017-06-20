В Петербурге педофил изнасиловал девятилетнюю девочку в Красносельском районе

1 марта в Санкт-Петербурге педофил изнасиловал девятилетнюю девочку в Красносельском районе, после того, как от него отбилась первая жертва, 11-летняя школьница. Полиции удалось найти подозреваемого по горячим следам.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае изнасилования несовершеннолетней педофилом, который произошел вчера, 1 марта. Согласно информации, которую они предоставляют, все случилось в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мужчина вошел в подъезд многоэтажного дома, который находился недалеко от места его проживания. Он оказался там как раз в то время, когда дети должны были возвращаться со школы.

Первой его жертвой стала 11-летняя девочка. Педофил совершил на нее нападение в лифте, однако она смогла отбиться от него и сбежать. После этого он не ушел с подъезда и, затаившись, стал ждать. Когда туда вошла девятилетняя девочка, он потащил ее в лифт и там изнасиловал. После этого он отпустил ее, и ее родители, узнав о произошедшем, немедленно заявили в полицию. Подозреваемого уже задержали и теперь допрашивают.