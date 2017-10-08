В Ростове на заводе сотрудники избили своего коллегу-гея

В социальных сетях сообщили о том, что на одном из заводов Ростова-на-Дону толпа мужчин избила своего коллегу-гея. Отмечается, что гетеросексуалы потребовали от гомосексуала, чтобы он уволился с предприятия.

Как стало известно из анонимного поста в одном из пабликов Ростова в соцсети, на заводе произошло ЧП. Мужчины узнали, что вместе с ними работает гей и тут же потребовали у него объяснений. Оказалось, что молодой человек скрывал от коллектива свою ориентацию, что не считается противозаконным, однако другие сотрудники посчитали иначе.

Они окружили коллегу и требовали у него объяснений, а затем и вовсе заявили, чтобы тот писал заявление об уходе. Получив отказ, разгневанные мужчины набросились на гея и стали его избивать.

Автор анонимного поста отметил, что пострадавший обратился за помощью в полицию и поинтересовался, сколько людям еще придется жить в таком диком обществе. Стоит отметить, что мужчины в комментариях под постом не встали на сторону автора, а наоборот, поддержали работников завода, которые избили человека нетрадиционной ориентации.