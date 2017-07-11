На Урале мужчина, «заботясь» о престарелой матери, 2 года держал ее на цепи

На Урале завершено расследование против мужчины из города Асбест, который в течении двух лет удерживал свою пожилую мать на цепи, объясняя это «заботой». В конце декабря 2015 года тот пристегнул к ноги своей матери 1932 года рождения металлическую цепь, в таком состоянии престарелая женщина пробыла до ноября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина 1954 года рождения обвиняется в незаконном лишении человека свободы. За данное преступление он может получить около 2 лет тюрьмы.

Свою заботу в помощи матери, которая страдает от старческой деменции, мужчина решил проявить способом, шокировавшим полицию и местных жителей. Сам он пояснил, что посадил мать на цепь лишь для того, чтобы «обезопасить» ее от опасности.

В декабре 2015 году «заботливый» сын пристегнул к ноге матери металлический цепь, второй край он закрепил на двери, изолировав женщину в одной комнате. Помимо этого, цепь состояла их нескольких отрезков, которые тот мог регулировать, укорачивая площадь передвижения матери.

В ноябре 2017 года мужчина освободил мать из оков цепи. Однако, уже в начале декабря в течении месяца он вновь ограничивал ее свободу путем цепи. После, он приковывал мать еще раз, на цепи женщина просидела до февраля 2018 года.