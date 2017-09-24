В столице Афганистана прогремел взрыв, есть пострадавшие

2 марта в Кабуле, столице Афганистана, в районе Кабил Бай Кабула подорвался смертник. В пресс-центре МВД Афганистана сообщили о четырех пострадавших, также появились новости об одном погибшем.

Нусрат Рахими, начальник пресс-центра МВД в республике Афганистан, сообщил о взрыве и рассказал о количестве пострадавших. Как сообщается, утром 2 марта в Кабуле случился взрыв.

В официальных источниках сообщается, что из-за взрыва были травмированы 4 местных жителя. СМИ и источники предоставили информацию о том, что взрыв привел к смерти одного человека, который был мирным жителем столицы.

По данным, взрывное устройство было расположено и сдетонировало в одной из машин, припаркованных на городской улице. Очевидцы утверждают, что атака могла быть направлена на конвой иностранных граждан, которые проезжали в данном районе. Помимо этого, сообщается, что бомба была расположена в авто, которое принадлежало иностранным войскам.

Сейчас вся информация уточняется. На данный момент ни одна из групп террористов не взяла на себя ответственность за случившийся взрыв. О погибших официально не сообщается. Известно лишь, что в инциденте пострадали 4 человека, а обломки подорванной машины доставили в военную базу, которая расположена в Кабуле.