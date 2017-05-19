В Ростове тренер школы олимпийского резерва несколько лет насиловал учениц

В Ростове-на-Дону полиция задержала тренера по велоспорту, который работал в школе олимпийского резерва, его подозревают в том, что он в течении нескольких лет развращал и насиловал своих учениц. Сейчас он, по данным из источников, дал признательные показания.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ в Ростовской области, тренер областного училища олимпийского резерва подозревается в развращении учениц. Ему инкриминируют уголовную статью о принуждении к действиям сексуального характера.

Источники рассказали, что тренера задержали сотрудники спецназа и полицейские. После, в квартире тренера и на его рабочем месте провели обыски, там были найдены личные дела учениц, разнообразные флеш-карты и прочие носители информации. Их содержание сейчас устанавливается.

Как считает следствие, с 2012 по 2015 годы тренер регулярно угрожал одной из своих учениц расправой и развращал ее, принуждая к сексу насилием. Все его преступления происходили на территории спортивного училища. Помимо этого, он подозревается в разврате еще нескольких учениц училища.

Имеются версии о том, что в 2013 году тренер насиловал еще одну свою ученицу, развращал ее и принуждал к извращенным формам секса. Сейчас полиция проверяет причастность тренера-насильника к другим участникам. По мнению полиции, ученицы боялись рассказывать о случившемся, так как одной из них когда-то не поверили и дирекция училища проигнорировала тревожные сигналы.