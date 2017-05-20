В Нижнем Новгороде сын до смерти забил мать из-за отказа дать денег на вино

В Нижнем Новгороде мужчина до смерти забил собственную мать из-за того, что она отказалась давать ему деньги на вино. Инцидент произошел на Родниковой улице в Советском районе.

Как стало известно, 26 февраля 29-летний мужчина вместе с приятелем распивал спиртные напитки, однако вскоре алкоголь закончился. Тогда он решил попросить денег у своей 61-летней матери, однако она ему отказала. Это взбесило мужчину и он начал наносить удары ногами и руками по телу матери до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Полицейским довольно быстро удалось выйти на след подозреваемого в убийстве, на допросе он отказывался давать показания. Мужчина уже несколько раз был судим, в том числе и за избиения матери. Теперь ему предстоит ответить перед законом за содеянное.