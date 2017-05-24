В поселке сочинского района в ущелье нашли захоронение мертвых собак

В одном из поселков сочинского района местные жители обнаружили захоронение животных, в котором находилось около 6 трупов собак и примерно 20 скелетов погибших животных. Полиции удалось найти человека, который скидывал трупы собак в ущелье.

В ходе расследование по данному делу правоохранителям удалось выяснить, мужчина работал в одной из компаний, у которой имелся договор с властями сочинского района на отлов беспризорных собак. По инструкции, он должен был вывозить трупы убитых собак на уничтожение в Краснодар, однако его руководство посчитало это слишком сложным занятием, потому ему пришлось сбрасывать мертвых псов в ущелье.

При обыске у него в машине следователи нашли около 20 шприцов-дротиков с ядом, которыми нанятый по контракту убийца и уничтожал собак. В настоящий момент ведется дальнейшее расследование, проводятся все необходимые экспертизы, результаты которых и дадут основание для возбуждения уголовного дела.