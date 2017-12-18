В Новосибирской области живодеры повесили черную собаку на дерево

В Новосибирской области неизвестные повесили на дереве собаку с шерстью черного окраса. Об этом в соцсети рассказал водитель авто, направлявшийся по объездной трассе в сторону Искитима.

Как рассказал пользователь соцсетей, днем 28 февраля он ехал на своей машине по объездной трассе, направляясь из Морозово в Искитим. Его взгляд привлекла собака, которая сидела около березы в неестественной позе. Мужчина решил, что животное замерзло, и хотел его забрать к себе, чтобы немного отогреть, однако когда подошел ближе понял, что неестественная поза собаки вовсе не связана с холодом. На шее животного виднелась веревка, кто-то привязал собаку к дереву так, чтобы она висела в воздухе, и оставил умирать.

Стоит отметить, что жестокое обращение с животными в России наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или же тюремным заключением, на срок до 2 лет.