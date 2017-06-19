В Петербурге трансвеститы напали на прохожих

В Петербурге трансвеститы избили прохожего, который попросил у одного из переодетых в женщин мужчин сигарету. Прохожий оскорбил травести, после чего был избит.

Как сообщается, инцидент случился в декабре 2017 года. Ролик попал в Сеть лишь недавно и данные о происшествии стали известны лишь сейчас. Так, мужчина шел в центре Петербурга, по дороге он встретил трансвестита и попросил у него закурить.

Изначально мужчина не понял, кто стоит перед ним. Потом, когда прохожий понял, что перед ним стоит травести, мужчина повел себя агрессивно и обозвал трансвестита нецензурным словом.

Трансвестит не стал терпеть оскорблений и ударил мужчину так, что тот «отлетел» на несколько метров. В драку после этого ввязался еще один трансвестит, два переодетых в женщин мужчины начали бить прохожего туфлями.

Происходящее увидел еще один мужчина, который решил вмешаться в конфликт и постарался помочь пострадавшему от травести-див.

Трансвеститы не остановились и продолжили драку. В итоге, один из прохожих сбежал. Что произошло дальше – не известно, так как видео оборвалось. Именно ролик, появившийся в Сети, стал причиной внимание общества к сложившемуся инциденту.