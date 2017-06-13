Суд приговорил к году условно подростка, распылившего перцовый баллончик на митинге 12 июня

В Москве Тверской районный суд вынес решение относительно подростка, который 12 июня прошлого года на митинге распылил в глаза сотруднику Росгвардии перцовый баллончик. Так, суд приговорил школьника к одному году лишения свободы условно.

В связи с тем, что на момент совершения нападения на сотрудника Росгвардии подросток был несовершеннолетним, суд принял это в виде смягчающего фактора. К тому же, у подсудимого ухудшилось состояние здоровье, а к уголовной ответственности он привлекается впервые. Все эти факторы повлияли на то, что школьник получил всего один год условно.

Стоит отметить, что обвинение настаивало на том, чтобы подростку назначили реальный срок в виде 1,5 лет тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии. В то же время, защита настаивала на обычном штрафе.