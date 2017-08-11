В Китае женщина отправила в морг еще живого мужа, из-за чего он скончался

В Китае в городе Шиянь женщина после отчаянных попыток разбудить своего мужа, который был болен раком желудка, решила, что он умер, отправила его в морг. Сотрудники похоронного бюро заметили, что мужчина жив и вызвали скорую, однако он все же скончался.

Как стало известно, в Китае мужчина выписался из больницы, чтобы провести последние дни жизни со своей семьей, так как его съедал рак. В один из дней супруга вошла в комнату и заметила, что муж лежит неподвижно и казалось бы, спит, однако ей не удалось его разбудить. Решив, что супруг отошел в иной мир, она вызвала ритуальную службу и отправила его в морг.

Через некоторое время сотрудники похоронного бюро заметили, что губы и пальцы мужчины немного подрагивают и нащупали у него пульс. Они сразу же вызвали скорую, однако пока медики добирались, мужчина скончался.

Китаянка долго отходила от шока и не могла поверить в то, что отправила еще живого мужа в морг, однако осознав это, она поняла, что у нее нет средств на похороны возлюбленного. Сотрудники похоронного бюро решили не брать деньги с женщины за свои услуги и сделать все бесплатно, так как все свои средства вдова потратила на лечение погибшего от рака мужа.