Жительница Ямала пыталась провезти наркотики в подгузниках своего ребенка

На Ямале 27-летняя женщина везла в своем авто наркотики, спрятанные в подгузнике ребенка. Полиция пресекла хранение и приобретение запрещенных средств после осмотра машины, которую они остановили в Новом Уренгое.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 15 февраля полиция остановила авто, за рулем которого ехала 27-летняя местная жительница. Полицейские провели осмотр и нашли в машине пакетики с наркотиками. Женщина упаковала запрещенные вещества в прозрачную целлофановую упаковку и разместила их в своем авто.

Наркотики женщина спрятала не только в своем авто. Еще одна находка весьма удивила полицию, так как место женщина выбрала необычное. Пакеты с запрещенными веществами женщина спрятала еще и в подгузниках своего ребенка 2017 года рождения.

Общий вес наркотиков, расфасованных по пакетах и спрятанных в авто и в подгузнике младенца, составил порядка 2 граммов. Против нее полиция возбудила уголовное дело. Ее обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.