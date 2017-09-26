В Калининграде пенсионер расстрелял диджея из-за отказа поставить любимую песню

В Калининграде пенсионер начал стрелять в диджея одного из ресторанов после того, как ему отказались поставить любимую песню. Как объяснил пострадавший, песня, которую просил поставить пожилой мужчина, не подходит под формат заведения.

На днях в Калининграде в ресторане около площади Победы пенсионер напал на диджея. Как оказалось, 59-летний мужчина попросил, чтобы в ресторане включили его любимую песню, однако диджей отказал ему, объяснив, что это не формат заведения. Это вывело пенсионера из себя, он начал оскорблять диджея и руководство ресторана и пытаться драться. Позднее, в фойе заведения, он выстрелил в живот диджею и сбежал.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, а сотрудники полиции приступили к расследованию. По камерам видеонаблюдения им удалось восстановить полную картину произошедшего, после чего они вышли на след нападавшего.

В ходе расследования также выяснилось, что выстрел был произведен из устройства для запуска сигнальных ракет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, пенсионеру теперь предстоит провести за решеткой 4 месяца.