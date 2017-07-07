В Ульяновске со двора жилого дома украли шлагбаум

В Ульяновске со двора жилого дома по улице Варейкиса украли шлагбаум. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Во «ВКонтакте» некий пользователь анонимно выставил несколько фотографий. На одной из них объявление о краже шлагбаума. Всех, кто что-то знает об этом, попросили сообщить по указанному в тексте телефону, обещая анонимность и вознаграждение. На другом снимке видно остатки от шлагбаума – его убрали почти «под корень», оставив только маленькую часть конструкции, как сообщает «Версия.Инфо».

Интернет-пользователи в комментариях подчеркнули, что это могли сделать дети. Некоторые из них отметили, что сама кража является правонарушением, однако и наличие шлагбаума во дворе дома по улице Варейкиса являлось незаконным.