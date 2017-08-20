Китаец засунул себе в задний проход стеклянный шар и не смог вытащить самостоятельно, поэтому ему пришлось обратиться в больницу. Позже доктор с помощью хирургического вмешательства извлек из него округлый предмет диаметром восемь сантиметров.

Зарубежные СМИ сообщают о курьезном случае, который произошел в Китае. Так, это случилось с мужчиной, который любил пользоваться различными секс-игрушками. В день Х он играл с большим стеклянным шаром, диаметр которого достигал восемь сантиметров. Китаец засунул себе его в задний проход, а после попытался вытащить. В него не получалось, хотя он пытался это сделать последующие семь часов. После этого он обратился в больницу.

Несчастному китайцу назначили немедленную операцию. В ходе нее доктор разрезал брюшную полость пациента и через стенку толстого кишечника подтолкнул стеклянный шар к проходу. После операции мужчина признался, что не в первый раз вставляет посторонние предметы в задний проход, в том числе были крупные, однако до этого он успешно доставал их самостоятельно.