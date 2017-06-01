В Новосибирске мошенники украли у бизнесмена три тонны церковных свечей

В Новосибирске мошенники создали фирму-однодневку, при помощи которой обокрали бизнесмена на 700 тысяч рублей, похитив три тонны церковный свечей. Отмечается, что все сотрудники сомнительной фирмы в настоящий момент задержаны.

Как стало известно, в Новосибирске с декабря 2017 года промышляли мошенники. Двое мужчин и женщина создали фирму-однодневку, которая специализировалась по транспортировке груза. В интернете мошенники искали клиентов, которым требовалась грузоперевозка и предлагали свои услуги. После этого они отправляли к ним легального перевозчика, который доставлял товар по адресу, указанному злоумышленниками.

Чтобы обманутые клиенты не начали скандалить и разыскивать их, "предприниматели" меняли название и адрес своей компании. Так, одному из бизнесменов потребовалось перевести крупную партию церковных свечей, которая составляла три тонны. Он заплатил за услуги перевозчика 21 тысячу рублей, а затем потерял еще 700 тысяч, когда мошенники украли его груз.

О произошедшем он заявил в полицию, которая вскоре вышла на след преступников. Во время обыска в их квартирах были обнаружены документы на разрешение транспортных перевозок, телефоны, ноутбуки, сим-карты и банковские карты, а в гараже одного из задержанных нашли украденную партию церковных свечей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, всем троим задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде на момент расследования.