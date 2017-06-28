В Саратове пьяный любитель громкой музыки избил полицейского и угрожал сестре

В Саратове 29-летний житель Заводского района получил 5 лет тюрьмы за избиение полицейского и угрозы в адрес своей сестры. Будучи пьяным, он отказался сделать музыку тише, бил полицейского головой о шкаф и угрожал сестре расправой.

Как сообщили в СУ СКР по Саратову, 18 сентября в 2017 году нетрезвый мужчина слушал громкую музыку. Его сестра, проживающая с ним в одной квартире, укладывала спать своего ребенка. Громкие звуки мешали ребенку заснуть, сестра обратилась к брату с просьбой убавить громкость.

Однако, тот не захотел прекратить веселье и стал угрожать сестре ножом. Пьяный мужчина, в присутствии своей бабушки, стал выкрикивать угрозы о расправе в адрес сестры. 21 сентября инцидент повторился, а мужчина проявил еще большую неадекватность. Сестра, опасаясь за свою жизнь, вызвала полицию.

Прибывшие полицейские не смогли усмирить дебошира, тот начал драться. Одного полисмена он бил по голове и всему телу, второго он толкнул так, что сотрудник полиции ударился головой о шкаф. После было инициировано разбирательство, в ходе которого любитель громкой музыки получил 5-летний срок тюремного заключения.