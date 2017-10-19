В Воронеже в квартире чуть не произошло убийство, пока хозяин жилища спал

В Воронеже в квартире на улице Молодогвардейцев компания из четверых человек распивала спиртные напитки. Когда хозяин квартиры отправился спать, гости подрались между собой и один из них пырнул другого ножом и скрылся с места преступления.

Как стало известно, в апреле 2017 года хозяин квартиры по улице Молодогвардейцев вместе со своей сожительницей пригласил в гости двух друзей на дружеские "посиделки" с алкоголем. В один момент хозяин квартиры ушел отдыхать, а в другой комнате остались сидеть двое мужчин и его сожительница.

Между 37-летним и 46-летним гостями произошла ссора, так как более молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выгонять из комнаты женщину, а второй за нее вступился. Они отправились в коридор, чтобы выяснить отношения, и там 37-летний три раза пырнул ножом старшего товарища. После произошедшего он быстро покинул место происшествия, оставив 46-летнего мужчину умирать.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь, а подозреваемого в покушении на убийство задержали. На допросе он отказывался признавать свою вину, в результате возбудили уголовное дело, согласно которому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.