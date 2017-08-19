В Москве полиция спасла львенка от решившего заработать на нем мигранта

В Москве сотрудники полиции отобрали у мигранта львенка, который планировал проводить с ним фотосесии за деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Вовк.

Как рассказала Вовк, в интернете сотрудники полиции наткнулись на объявление, в котором предлагалось провести фотосессию с двухмесячным львенком, а также говорилось о продаже данных животных. Оперативная группа выехала по указанному в объявлении адресу и застала там 33-летнего мужчину, который является гостем столицы. Он и предлагал фотосессии со львенком за деньги.

Когда полицейские потребовали у мигранта предоставить разрешительные документы на животное, у него их не оказалось. В связи с чем было принто решение изъять львенка и передать его в Центр реабилитации диких животных. В настоящий момент за незаконное содержание дикого зверя в неволе мигранту предстоит выплатить штраф, в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.