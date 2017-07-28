Напавшего на посетителей магазина в Гамбурге посадили пожизненно

Власти Германии на пожизненный срок посадили палестинца, который напал на клиентов магазина в Гамбурге. Об этом 1 марта сообщило издание Bild.

Летом 2017 года уроженец ОАЭ атаковал посетителей в одном из городских супермаркетов. Из-за его агрессивных действий один человек скончался и ещё шестеро были ранены. Полицейские установили, что 27-летний беженец приехал в страну с надеждой получить убежище у местного правительства. По неназванной причине прошение отклонили. Вскоре ему грозила депортация.

Правоохранители обвинили мужчину в убийстве, покушении на жизнь шести пострадавших и нанесении тяжких ранений. Окружной суд Гамбурга согласился с позицией прокуроров и утвердил пожизненное заключение своим вердиктом. Стоит отметить, что подсудимый заявил о своей приверженности радикальным идеям "ИГ*". Однако во время проверки следователи не обнаружили связи с террористами. Поэтому к соответствующей статье его не привлекли.