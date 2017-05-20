В детском саду Ленобласти во время тихого часа умер 2-летний ребенок

28 февраля в Ленобласти во время тихого часа умер 2-летний воспитанник детского сада города Волхов. На подушке рядом с трупом ребенка были зафиксированы следы крови, ведутся проверки.

Источник из правоохранительных органов сообщает, что 28 февраля в 14:00 воспитательница детского сада, который расположен в Волхове на Пролетарской улице, обратила внимание на 2-летнего ребенка, который странно себя вел во время тихого часа.

Была вызвана скорая помощь, но мальчик умер еще до приезда врачей. По данным, на подушке рядом с трупом ребенка были зафиксированы следы крови. Мальчик прикусил десну или щеку. Предположительно, ребенок умер из-за припадка.

Труп ребенка отправили в морг, где эксперты установят точную причину смерти мальчика. Известно, что воспитанник детского сада рос в хорошей семье, благополучность которой не вызывала подозрений у специальных ведомств. Следствие анализирует документы и медкарты, который были найдены в квартире, где проживал ребенок.

Детали происшествия и причины смерти ребенка пока не сообщаются. Следствие начало проверки, решение по инциденту будет известно после результатов анализа трупа мальчика.