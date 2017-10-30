В Ростове охранник кафе расстрелял троих посетителей

В Ростове охранник кафе "Фруктовый сад" расстрелял троих посетителей. Причина такого поведения сотрудника заведения связана с тем, что посетители отказались платить музыкантам, которые работали в ту ночь.

Как стало известно, инцидент произошел еще 8 февраля, однако решение по данному уголовному делу вынесли только сейчас. Отметим, что в ночь на 8 февраля в кафе "Фруктовый сад" отдыхали трое человек, и когда их попросили оплатить работу музыкантов, они отказались. В ответ на это охранник начал размахивать травматическим пистолетом и затем 18 раз выстрелил в мужчин.

Все трое пострадавших были экстренно доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, а охранника арестовали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", согласно которой виновнику инцидента придется либо выплатить штраф в размере до 1 млн рублей, либо провести в тюрьме около 7 лет.