В Хабаровске дочь избила пожилую мать и обещала выгнать на улицу из-за квартиры

В Хабаровске дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила собственную мать и пожелала ей смерти из-за квартиры. Отмечается, что прокуратура вернула пенсионерке квартиру, которую та подарила дочери.

Как стало известно, в Хабаровске пожилая женщина переписала свою квартиру на дочь, так как она является единственной наследницей. После этого женщина переехала к своей матери и стала вести разгульный образ жизни, часто выпивала, грозилась выгнать пенсионерку на мороз и желала смерти. В один момент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила свою мать и пожелала ей скорейшей смерти, чтобы побыстрее стать полноценной хозяйкой квартиры.

О произошедшем сообщили в полицию, откуда узнала и прокуратура Хабаровска. Так как пенсионерка испытывала некоторые финансовые и физические трудности, и не могла самостоятельно заниматься возвращением квартиры, вместо нее это сделала прокуратура. Как только суд узнал обо всех обстоятельствах дела, квартира сразу же была возвращена в собственность пожилой женщины.