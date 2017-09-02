В Красноярском кадетском корпусе отравились 13 человек

В Красноярске к врачам с пищевым отравлением обратились 13 воспитанников кадетского корпуса. 2 человека попали в инфекционное отделение детской горбольницы, начаты проверки.

В пресс-службе Красноярского СК подтвердили, что в кадетском корпусе города воспитанники пострадали от пищевого отравления. О происшествии стало известно утром 1 марта. В кадетский корпус уже отправились сотрудники Роспотребнадзора и следователи.

В столовой учреждения уже начаты проверки, образцы еды, которой кормят кадетов, отправили на анализ. Также специалисты опрашивают учеников корпуса и работников столовой. Следствию стоит установить, используются ли в приготовлении блюд продукты сомнительного качества.

Помимо этого, специалисты выясняют, могли ли кадеты отравиться пищей, привезенной из дома. Известно, что многие воспитанники корпуса привозят с собой разную еду.

По факту случившегося в СК уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела. После проверок станет известно, кто виновен в отравлении воспитанников. На данный момент в СК сообщили, что из 13 кадетов, сообщивших об отравлении, уже двое попали в больницу. Остальные воспитанники помещены в изоляцию непосредственно в корпусе.