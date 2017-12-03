В подмосковном Раменском из-за взрыва газа погибли 2 человека, еще 4 пострадали

Первый день весны для жителей подмосковного города Раменское начался с хлопка газа и пожара по улице Кирова. Сообщается, что в результате инцидента людям приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спасти свою жизнь, погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Как рассказали очевидцы, пожар начался примерно в 7:30 по местному времени. Изначально раздался громкий хлопок в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки, а затем уже начался пожар. По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, чтобы спасти свою жизнь, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей.

Из-за пожара также скончались две женщины, одну из которых нашли на лестнице, а вторую - на балконе второго этажа, где, предположительно, и произошел взрыв бытового газа. По некоторым данным, в квартире, которую считают эпицентром взрыва, проживала пожилая женщина.

Примерно через полчаса после сообщения о пожаре, пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через несколько минут уже полностью потушить. Оказались повреждены несколько перекрытий между квартирами, однако несущие стены остались целы, по словам спасателей, здание не должно обрушиться. Расследование по факту произошедшего продолжается.