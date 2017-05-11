В Магадане женщина 7 лет морила сына голодом ради соцвыплат

В Магадане женщина на протяжении семи лет морила приемного сына голодом, ради того, чтобы получать пособие по инвалидности. Отмечается, что тяжелое состояние ребенка врачи заметили только тогда, когда мальчик оказался при смерти.

Как стало известно, в 2008 году жительница Магадана уговорила мужа взять ребенка из детского дома, так как своих детей у них не было. Муж поддался на уговоры и семья установила опеку над маленьким мальчиков. Позднее, скрывая от супруга, женщина начала морить ребенка голодом и травить неправильно подобранными медикаментами, чтобы у мальчика развились серьезные заболевания. Мальчик получал ровно столько еды, сколько ему требовалось для того, чтобы не умереть от голода.

Все это время опекунша бегала по врачам и добивалась того, чтобы ребенку установили инвалидность, так как доход семьи якобы не позволял обеспечивать всем необходимым больного ребенка. Стоит отметить, что после получения инвалидности и материальных выплат, женщина не прекращала издеваться над ребенком, так как инвалидность требовалось постоянно подтверждать.

Так продолжалось на протяжении семи лет, пока в один момент врачи не заметили, что мальчик довольно слаб и буквально умирает. Вся правда вскрылась, за это время мошеннице удалось получить из бюджета около 1,5 млн рублей. Ребенка изъяли из семьи, опекуншу арестовали и возбудили в отношении нее уголовное дело по четырем статьям. Сейчас решается вопрос о тюремном заключении.