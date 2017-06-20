В Ставропольском крае ищут инвалида, сбежавшего из психбольницы

В Ставропольском крае разыскивают инвалида, который сбежал из психиатрической больницы. Отмечается, что мужчина пропал еще 25 февраля и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Как стало известно, пропавший мужчина имеет инвалидность второй группы и проходил лечение в психиатрической больницы, из которой сбежал примерно три дня назад. Особой опасности для людей он не представляет. Как сообщили волонтеры, при себе у пропавшего мужчины не было денег, однако он может попробовать путешествовать по стране автостопом.

Как сообщается, на вид пропавшему около 30-35 лет, он короткостриженный мужчина с карими глазами. Он довольно высокий, его рост составляет примерно 185 сантиметров, мужчина худощавого телосложения.

Волонтеры, которые организовали поиски мужчины, призывают всех кто что-либо видел или слышал, обращаться в ближайшее отделение полиции, чтобы помочь найти пропавшего.