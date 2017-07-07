В ЮАР львица растерзала прибывшую на сафари девушку

В ЮАР дикая львица растерзала 22-летнюю девушка, которая прибыла в регион для проведения сафари. Об этом стало известно Pretoria North Rekord.

Пострадавшая туристка посетила город Хамманскраал. Она находилась неподалеку от частного охотничьего домика, предназначенного для путешественников. Внезапно и по неизвестной причине хищница бросилась на неё и нанесла тяжелые травмы. Свидетели отправили сигнал бригаде "скорой помощи" и попытались сохранить жизнь раненной до её приезда.

В компании Netcare 911, которая транспортирует больных в медучреждения, рассказали: от полученных увечий пациентка умерла на месте инцидента. Медики смогли лишь зарегистрировать факт смерти. Сейчас причины ситуации изучают правоохранительные органы. По сведениям экспертов, случаи атаки местных зверей очень редки. Животные нападают на человека лишь в условиях серьёзной угрозы для своей жизни.