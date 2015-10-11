В Новосибирске экс-полицейский обстрелял соседа за парковочное место

В Новосибирске экс-полицейский устроил разборки за парковочное место, в процессе которых обстрелял парня соседки. Об этом в социальные сети рассказала Юлия Стибикина, руководитель юридической фирмы Stibikina&Partners.

По словам источника, с проблемным соседом столкнулась её подруга Анна. Вот уже месяц девушка страдает от поведения Романа Шевченко, который является отставным сотрудником внутренних органов.

Предполагается, что в ночь на 28 февраля он пробил все колеса на автомобиле Анны. Утром прибыл молодой человек пострадавшей по имени Константин, чтобы устранить неполадки. Роман Шевченко подошел к мужчине и затеял словесный конфликт. В какой-то момент бывший правоохранитель ударил оппонента по голове, а затем достал из кармана травматический пистолет и начал стрелять из него. Константин выдержал атаку и бросился в ответ со своим газовым баллончиком. Оказалось, что у Романа Шевченко при себе был также обрез. Пока ехала полиция, парень удерживал его руки, оберегая себя от выстрела.

Вскоре прибыли сотрудники полиции. При них агрессор прямо угрожал Анне убийством. Его увезли в ОВД, однако, спустя несколько часов, благополучно отпустили, объявив инцидент самообороной. У Константина же после выстрелов остались травмы в области груди.

Свой рассказ Юлия Стибикина подтверждает видеозаписями потасовки и общения с полицией. Она возмущена бездеятельностью городского МВД и призывает небезразличных придать событиям максимальный резонанс.