На одном из складов в Москве мужчину насмерть придавила упавшая плита

На юге Москвы мужчина умер в результате падения плиты на складе. Отмечается, что тяжелая плита насмерть придавила погибшего.

Как стало известно, в среду, 28 февраля, на одном из складов, расположенном по улице Орджоникидзе на юге Москвы, произошел смертельный инцидент. Во время работы на мужчину упала тяжелая плита, в результате чего он погиб. По предварительным данным, мужчина скончался сразу же после падения плиты, так как она его полностью придавила и шансов на спасение не оставалось.

Прибывшая на место ЧП скорая помощь смогла лишь констатировать смерть мужчины. По факту произошедшего ведется расследованием, полиция работает на месте ЧП.