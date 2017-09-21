В ЯНАО продавщица в зоомагазине совращала несовершеннолетних подростков

Жительница города Ноябрьск в ЯНАО, которая работала продавщицей в зоомагазине, пойдет под суд за совращение двух несовершеннолетних подростков. Следствие уже собрало достаточную доказательную базу, женщина ожидает решения суда.

Как стало известно, в ЯНАО 32-летняя продавщица из зоомагазина для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, совращала подростков. Так, ей удалось заняться сексом с двумя мальчиками, которым в момент близости не исполнилось 16 лет.

В настоящий момент неизвестно, почему мальчики соглашались на секс с взрослой женщиной, однако следствие уже собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую вину продавщицы. Сейчас ее уголовное дело рассматривается в суде, подсудимая ожидает решения по поводу совершенного преступления.