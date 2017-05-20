В Челябинске мать с сыном заперлись в Infinity, чтобы спрятаться от приставов

Жительница Челябинска вместе с сыном закрылась в элитной иномарке Infinity, чтобы приставы не забрали ее за долги. Как оказалось, именно за это транспортное средство женщина была должна банку 600 тысяч рублей.

Стало известно, что жительница Челябинска задолжала одному из банков 600 тысяч рублей по автокредиту и приставам никак не удавалось найти должницу. На извещения о долге она никак не реагировала, официально не работала и счета в банках у нее отсутствовали. Вскоре на одной из автостоянок города удалось обнаружить Infinity, который принадлежал челябинке.

Как только приставы попытались арестовать авто, появился сын женщины, сел в машину и попытался скрыться. Ему заблокировали выезд, однако он тут же позвонил матери и родственникам, которые тут же прибежали автостоянку. Челябинка вместе с сыном закрылись в машине, а родственники загородили Infinity от приставов, чтобы ее не смогли эвакуировать.

Приставы пригрозили женщине административным делом и отметили, что лучше договариваться по-хорошему. Спустя несколько дней после визита приставов, женщина полностью погасила задолженность перед банком.