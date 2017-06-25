В магазине Москвы скончался уличенный в неоплате пенсионер

В Москве пожилой покупатель умер в одном из магазинов, после уличения в неоплате товара. Об этом 28 февраля объявили на Telegram-канале российского Следственного комитета.

Инцидент произошел 12 февраля. 75-летний мужчина расплатился на кассе торговой точки и покинул помещение. Однако охранник догнал его и пригласил пройти в подсобное помещение службы охраны. Сотрудник заявил, что пенсионер не заплатил за одну из покупок, и собирался продемонстрировать предполагаемому нарушителю видеодоказательства, снятые на камеру наблюдения.

После обвинения состояния здоровья старика резко ухудшилось. Медицинские работники, которые вскоре прибыли к месту происшествия, установили гибель клиента. Теперь следователи проверяют обстоятельства его смерти. Точную причину летального исхода определит судебно-медицинская экспертиза, время которой уже назначена. Специалисты также проанализируют степень вины персонала магазина.