Неадекватный водитель из Владимира ответил за свое поведение

Владимирские водители перестали воспринимать «крутые» номера как угрозу. Они научились отвечать на выходки хозяев таких автомобилей.

Произошедший во Владимире случай стал доступен благодаря съемке с видеорегистратора. Автор видео выезжал с парковочного места на довольно нагруженный перекресток, но выезд ему загораживал автомобиль Toyota Venza с номерами «777». Как и подобает в таких ситуациях, выезжавший водитель посигналил, что бы ему освободили проезд.

Водителю Toyoya Venza данные действия пришлись не по душе, и он решил выяснить отношения с посигналившим ему. Водитель автомобиля с «крутыми» номерами вышел из автомобиля и подошел к автору видео, сделав несколько ударов по автомобилю, которые отчетливо слышны на записи. Водитель, оставшийся за рулем, попросил отойти агрессивного мужчину, на что тот отошел и перегородил выезд своим автомобилем, снова подойдя к авто. «Что ты там в руки взял?», - спросил водитель Toyota Venza. После этого вопроса прозвучал звук используемого перцового баллончика, после чего агрессор вернулся в свою машину.

Пользователи Сети положительно отнеслись к произошедшему, посчитав, что такие действия могут сократить агрессию от водителей. Так же они порекомендовали обратиться в ГИБДД.