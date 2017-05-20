В США муж насмерть забил жену бутылкой из-под ликера из-за порно

В США мужчина до смерти забил свою супругу бутылкой из-под ликера из-за порно. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, у супругов осталась 12-летняя дочь.

Как стало известно, 42-летняя жительница Алабамы Кэтлин Дона Уэст втайне от мужа создала порносайт, где писала под псевдонимом Китти Кэт. В месяц за подписку на сайт, куда Кэтлин выкладывала свои голые фото, она брала с мужчин около 15 долларов. О такой карьере жены узнал ее муж Уильям Джеффри Уэст, после чего в порыве гнева ударил женщину по голове бутылкой из-под ликера. Ее обнаженное тело нашли прямо перед их домом, мужа сразу же задержали по подозрению в убийстве.

В настоящий момент ведется разбирательство, следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Адвокаты Уэста сообщают, что он тяжело переносит смерть любимой жены и переживает о том, что станет с их 12-летней дочерью. если его отправят за решетку. Сейчас суд назначил залог в размере 500 тысяч долларов.