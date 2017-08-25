В Петербурге скидки на унитазы довели покупателей до драки

27 февраля в Санкт-Петербурге покупатели начали драться за последний унитаз с большой скидкой. Об этом сообщают городские СМИ со слов пользователей социальной сети "ВКонтакте".

Один из участников группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил новость о том, что в одном из строительных магазинов "К-Раута" произошла драка между клиентами. В торговой сети в связи с закрытием точек была организована крупная распродажа. Сразу несколько человек пожелали купить себе уцененную плитку и унитаз со скидкой в 40%.

К сожалению, последний товар оказался последним на полке. Желая отстоять свое право на выгодную покупку понравившегося товара, люди пустили в ход агрессию. Высокий мужчина в черной одежде в ходе стычки бросил своего конкурента на пол и принялся забивать его ногами. В конфликт вмешались сотрудники магазина, которые не без труда оттянули покупателя. Каковы были последствия драки - неизвестно.