В Петербурге снова открыли станции «Выборгская» и «Пионерская» после проверки

Стало известно, что две станции метрополитена Санкт-Петербурга «Выборгская» и «Пионерская» снова открыты для пользования. Утром 28 февраля сообщалось, что они были закрыты.

СМИ сообщают новые факты со станций метрополитена Санкт-Петербурга, которые были временно закрыты 28 февраля. Так, сотрудники подтвердили, что «Выборгская» и «Пионерская» снова открыты и работают в штатном режиме. Остановки поездов на них снова производятся. Предварительно сообщалось, что причиной закрытия становились несколько пакетов, оставленных на станциях без присмотра. Правоохранители успели проверить их и не нашли в них опасных предметов.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало об обращении сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга к пассажирам, в ходе которого они рассказали, почему на станциях нет ни урн, ни туалетных комнат. По их словам, отсутствие урн связано с уменьшением таким образом риска терроризма, а размещение туалетов пока невозможно по техническим причинам.