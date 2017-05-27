На юге Москвы полиция задержала мужчину, стреляющего по прохожим из окна
На юге Москвы сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, который начал расстреливать прохожих из огнестрельного оружия, выглядывая из окна жилого дома. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Как стало известно, в среду, 28 февраля, в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице 6-я Радиальная неизвестный мужчина начал стрелять из окна по прохожим. На место ЧП тут же выехали сотрудники правоопорядка, которые изначально оцепили место происшествия, а затем уже выяснили из какого именно окна производились выстрелы.
После этого им удалось задержать стрелявшего и изъять у него оружие. В настоящий момент мотивы подобного поведения задержанного остаются неизвестными. В результате инцидента было инициировано расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.