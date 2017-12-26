Под Саратовом отец с сыном переехали охотинспектора

Под Саратовом отец и сын, предположительно, намеренно переехали охотничьего инспектора на автомобиле. Об этом 28 февраля уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным правоохранителей, 43-летний мужчина вместе с 17-летним юношей отправились в охотничьи угодья на территории Саратовского района. Они намеревались незаконно стрелять дичь, игнорируя запрет.

На пути вероятных браконьеров встал инспектор надзорной службы. Представитель закона уличил саратовцев и намеревался оформить нарушение в соответствии с законом. Однако подозреваемые на захотели нести ответственность. Мужчина вцепился в руку пострадавшего и приказал сидящему за рулем несовершеннолетнему сыну ехать вперед. Охотинспектор упал на землю, и колесо автомобиля проехало по его ноге. Временно нейтрализовав правоохранителя, нарушители сбежали на своей машине.

Теперь им грозит наказание за насилие против сотрудника правоохранительных органов, представляющее опасность для здоровья. Обвиняемые свою вину признавать отказываются. Но следователи утверждают, что улик против них хватает для рассмотрения дела в суде.